Из школьной программы предлагают исключить роман "Мастер и Маргарита"

Новые учебники литературы должна разрабатывать специальная ассоциация учителей. Это связано с тем, что некоторые классические произведения сложны для восприятия школьников. Об этом рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" член Общественной палаты Павел Пожигайло.

"Бесы" и "Мастер и Маргарита", с моей точки зрения, достаточно сложны для преподавания в школе, – сказал Пожигайло. - В средней школе все книги не уместить. К примеру, "Очарованный странник" Лескова можно преподавать вместо "Бесов" Достоевского".

Согласно инициативе Пожигайло, из школьной программы помимо "Мастера и Маргариты" и "Бесов" нужно исключить также такие произведения как "Generation P" Виктора Пелевина. Книги, которые сложны для восприятия в школьном возрасте, нужно преподавать позже, считает член Общественной палаты.