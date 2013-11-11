Количество льготных маршрутов в Подмосковье увеличат на 40 единиц

Количество льготных маршрутов в Московской области вырастет на 40 единиц. Так, на 1250 маршрутах пассажиры смогут воспользоваться соответствующими льготами на проезд в общественном транспорте, информирует пресс-служба министерства транспорта Московской области.

Детально ознакомиться с перечнем маршрутов, на которых будут действовать льготы можно на сайте ведомства.

"С начала года протяженность маршрутной сети пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта Московской области увеличилась на 587,8 км. Общая протяженность маршрутов теперь составляет 61282,9 км", - заявил министр транспорта Подмосковья Александр Зайцев.

Добавим, в реестре маршрутов регулярных перевозок региона всего зарегистрировано 2369 маршрутов, из них 1463 муниципальных, 350 межмуниципальных и 556 межсубъектных.