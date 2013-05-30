Летом в Москве посадят бегонии и астры

Летом в Москве планируется посадить бегонии, цинерарии, агератум, а также многолетники, такие как хосты, баданы и астры.

"Эти растения имеют красивую декоративную листву, а цвести они будут в период с июня по сентябрь, именно они будут украшать клумбы Москвы весь летний период", – сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.

Всего Москву украсят более 11 миллионов цветов.

В настоящее время ГКУ "Мосзеленхоз" проводит работы по замене виолы на однолетние цветы на всех озелененных территориях Москвы.