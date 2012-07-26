Форма поиска по сайту

26 июля 2012, 18:36

Культура

Режиссер "Маски" даст мастер-класс в Москве

6 августа в кинотеатре «Пионер» в Парке Горького пройдет мастер-класс «Ночь ужасов: разбираем фильмы по косточкам» режиссера фильма «Маска» Чака Рассела, сообщает РИА Новости.

Режиссер расскажет о специфике жанра ужасов и приемах психологического воздействия на зрителя. Сразу после мастер-класса в кинотеатре покажут дебютный фильм Рассела «Кошмар на улице Вязов 3: Воины Сна».

По словам организаторов, приезд Чака Рассела в Москву проходит в рамках обмена опытом с представителями американской киноиндустрии.

Чак Рассел – американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Среди его режиссерских работ такие фильмы, как «Маска», «Спаси и сохрани», «Царь скорпионов», «Стиратель». На данный момент он работает над фильмом «Арабские ночи».

