02 сентября 2013, 16:38

Культура

В сентябре Международный университет откроет цикл актовых лекций

2 сентября в Международном университете в Москве стартует традиционный цикл актовых лекций государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей культуры.

Первую лекцию из цикла на тему "Великая альтернатива XXI века" прочтет президент Международного университета Гавриил Попов.

3 сентября академик РАН, директор института мировой культуры МГУ Вячеслав Попов прочтет лекцию на тему "Истоки европейской цивилизации".

5 сентября академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Юрий Рыжков расскажет о "Национальной безопасности нашей страны".

Продолжительность каждой лекции – 1 час 20 минут.

