02 сентября 2013, 16:38Культура
В сентябре Международный университет откроет цикл актовых лекций
2 сентября в Международном университете в Москве стартует традиционный цикл актовых лекций государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей культуры.
Первую лекцию из цикла на тему "Великая альтернатива XXI века" прочтет президент Международного университета Гавриил Попов.
3 сентября академик РАН, директор института мировой культуры МГУ Вячеслав Попов прочтет лекцию на тему "Истоки европейской цивилизации".
5 сентября академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Юрий Рыжков расскажет о "Национальной безопасности нашей страны".
Продолжительность каждой лекции – 1 час 20 минут.