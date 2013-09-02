В сентябре Международный университет откроет цикл актовых лекций

5 сентября академик РАН, чрезвычайный и полномочный посол России Юрий Рыжков расскажет о "Национальной безопасности нашей страны".

Первую лекцию из цикла на тему "Великая альтернатива XXI века" прочтет президент Международного университета Гавриил Попов.

2 сентября в Международном университете в Москве стартует традиционный цикл актовых лекций государственных и общественных деятелей, ученых, деятелей культуры.

