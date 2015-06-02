"Музеон" запускает серию лекций о химии, журналистике и виноделии

С 3 июня парк искусств "Музеон" запускает серию лекций, которые проведут специалисты из разных областей. Одним из организаторов мероприятия выступил образовательный проект The Question.

3 июня все желающие смогут познакомиться с особенностями изучения химии. Младший научный сотрудник химического факультета МГУ, научный журналист Иван Сорокин расскажет, почему не нужно бояться слова "химический" на продуктовых этикетках, а также из за чего химию так не любят в школе.

"Сорокин представит множество научно-популярных теорий, ответит на самые каверзные вопросы. Будет организована живая очень интересная дискуссия, без сухих терминов. Это мероприятие следует посетить и специалистам в области, и школьникам, и просто интересующимся химией", – подчеркнули в пресс-службе "Музеона".

10 июня гости музея смогут задать интересующие вопросы создателю рекрутинговой компании Pruffi Алене Владимирской. В ходе лекции будут затронуты вопросы, посвященные выбору будущей профессии и нюансам правильной организации стартапов. Также эксперт расскажет о том, как правильно вести себя на собеседовании.

17 июня издатель Meduza Project Илья Красильщик объяснит слушателям, какое будущее ждет интернет, бумажную прессу и медиа в целом, а также познакомит участников лекции с новыми форматами контента и рекламы.

Автором лекции, которая состоится 24 июня, станет винный критик Антон Обрезчиков. Он расскажет о том, почему вино в России стоит дорого и что общего у виноградника с современными технологиями. Также будут рассматриваться перспективы русских виноделов и затронуты аспекты моды в винной индустрии.

Зарегистрироваться на мероприятия и узнать программу секций можно на официальном сайте парка искусств.