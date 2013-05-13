Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая 2013, 19:00

Общество

В ЦАО пройдет акция "Всемирный день без табака"

31 мая на улице Арбат в Центральном административном округе Москвы состоится общественная акция, посвященная Всемирному дню без табака. Мероприятие пройдет при поддержке Национального Легочного фонда, префектуры ЦАО и комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Акция призвана проинформировать общественность об опасности употребления табака, о методах манипулирования общественным мнением со стороны крупных табачных компаний, о мерах, принимаемых Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с табачной зависимостью.

"Мы поддерживаем антитабачную акцию. Вредные привычки негативно влияют на самочувствие человека, особенно когда речь идет о занятиях спортом или другой физической активности. Уверен, что активный образ жизни в широком смысле этого слова – непременное условие здоровья населения и сохранения нашего генофонда", - считает префект Центрального округа Виктор Фуер.

Сайты по теме


курение Виктор Фуер ВОЗ

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика