В ЦАО пройдет акция "Всемирный день без табака"

31 мая на улице Арбат в Центральном административном округе Москвы состоится общественная акция, посвященная Всемирному дню без табака. Мероприятие пройдет при поддержке Национального Легочного фонда, префектуры ЦАО и комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Акция призвана проинформировать общественность об опасности употребления табака, о методах манипулирования общественным мнением со стороны крупных табачных компаний, о мерах, принимаемых Всемирной организацией здравоохранения для борьбы с табачной зависимостью.

"Мы поддерживаем антитабачную акцию. Вредные привычки негативно влияют на самочувствие человека, особенно когда речь идет о занятиях спортом или другой физической активности. Уверен, что активный образ жизни в широком смысле этого слова – непременное условие здоровья населения и сохранения нашего генофонда", - считает префект Центрального округа Виктор Фуер.