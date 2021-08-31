Москва 24: Владимир Спиваков откроет XIX концертный сезон в Доме музыки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

3 сентября народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков откроет XIX концертный сезон Московского международного Дома музыки.

В праздничном концерте примут участие:



победительница международных конкурсов США, Германии, Италии и России, юная пианистка Ева Геворгян;

ведущие солисты оперной труппы Большого театра Екатерина Морозова и Бехзод Давронов.

Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова исполнит фрагменты, арии и дуэты из опер русских и зарубежных композиторов.

Ознакомиться с репертуаром Дома музыки можно на официальном сайте.

Смотрите прямую трансляцию 3 сентября в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.