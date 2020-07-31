Фестиваль Koktebel Jazz Party открыл продажу билетов

Фото: koktebel-jazz.ru

Началась продажа билетов на фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в поселке Коктебель с 21 по 23 августа. Купить билеты можно на сайте фестиваля или по телефону +7 (495) 644-22-22.

В этом сезоне на фестивале выступят Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова, ансамбль бразильского джаза Esh, ансамбль Якова Окуня, трио народного артиста России Даниила Крамера, вокалистки Лариса Долина и Мариам Мерабова. Полный список участников уже опубликован на сайте фестиваля.

По традиции имена зарубежных исполнителей назовут в день открытия. В этом году из-за ситуации с коронавирусом звезды мирового джаза примут участие в формате телемоста в программе "Джаз со скоростью света".

Во время проведения фестиваля для обеспечения безопасности участников и зрителей будут соблюдаться все меры безопасности и санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.