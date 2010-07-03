Умер кот из фильма "Кладбище домашних животных"

Кот по кличке Лео, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Кладбище домашних животных", умер. Об этом сообщает "Мир 24".
"С глубочайшей скорбью сообщаем, что Лео умер. По нему всегда будут скучать его человеческая и кошачья семьи. Пусть звезда его всегда горит ярко", – сообщили представители Лео.
Фильм "Кладбище домашних животных" вышел на экраны в апреле 2019 года. Кот Лео был одним из четырех котов, исполнивших роль домашнего питомца семьи по кличке Черч. Картина снята по одноименному роману Стивена Кинга.
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