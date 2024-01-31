Москва 24: директор Третьяковки Елена Проничева расскажет о планах галереи на 2024 год

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

1 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция по теме "Государственная Третьяковская галерея: итоги 2023 года и планы на 2024 год".

В мероприятии примут участие:



генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева;

первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая;

заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;

заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.



Смотрите прямую трансляцию 1 февраля в 11:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.