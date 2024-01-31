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31 января, 16:00

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Москва 24: директор Третьяковки Елена Проничева расскажет о планах галереи на 2024 год

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

1 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция по теме "Государственная Третьяковская галерея: итоги 2023 года и планы на 2024 год".

В мероприятии примут участие:

  • генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева;
  • первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая;
  • заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;
  • заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.


Смотрите прямую трансляцию 1 февраля в 11:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурапресс-конференция
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