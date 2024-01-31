31 января, 16:00События
Москва 24: директор Третьяковки Елена Проничева расскажет о планах галереи на 2024 год
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
1 февраля в ТАСС состоится пресс-конференция по теме "Государственная Третьяковская галерея: итоги 2023 года и планы на 2024 год".
В мероприятии примут участие:
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева;
- первый заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая;
- заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова;
- заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по развитию новых музейных пространств Татьяна Гафар.
Смотрите прямую трансляцию 1 февраля в 11:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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