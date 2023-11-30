Москва онлайн пообщается с создателями фильма "Елки-10" на закрытом показе

Фото: кадр из фильма "Елки-10"; режиссеры – Дамир Мифтахов, Иван Чехов; производство – "Базелевс продакшн", "Кулик продакшн"

1 декабря в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ комедийного фильма "Елки-10" режиссеров Дамира Мифтахова, Ивана Чехова. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма.

В ленте снимались Елена Валюшкина, Галина Польских, Регина Тодоренко, Егор Корешков, Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров, Александр Баширов и другие.

Юбилейная, десятая часть новогодней кинофраншизы "Елки" будет состоять из нескольких новелл, связанных между собой. Создатели обещают зрителям хорошие шутки и праздничное настроение. В прокат фильм выйдет 7 декабря.

Смотрите прямую трансляцию 1 декабря в 19:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.