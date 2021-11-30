Группа "Пятеро" выступит в Государственном Кремлевском дворце

Фото: предоставлено пресс-службой группы "Пятеро"

Группа "Пятеро" выступит 11 декабря на сцене Малого зала Кремлевского дворца с музыкальной программой "Волшебство рядом".

На концерте прозвучат как авторские композиции исполнителей, так и шедевры вокальной музыки, мировые хиты и всеми любимые новогодние песни, сообщили организаторы мероприятия.

"Гостей концерта ждет оригинальный подход группы "Пятеро" к аранжировкам каждой композиции, которую они исполняют: солнечный фанк и дерзкие нотки рока, утонченное пение а капелла и мощное многоголосие. Это настоящий кроссовер – смесь из академической и современной музыки", – говорится в анонсе мероприятия.

Участники группы порадуют зрителей живым звучанием и творческими сюрпризами.