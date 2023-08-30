Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку в честь фильма "Я делаю шаг"

Фото: кадр из фильма "Я делаю шаг"; режиссер – Ольга Акатьева; производство – "ОКАПИ ПРОДАКШН"

1 сентября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ мелодрамы Ольги Акатьевой "Я делаю шаг". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова побывают на красной ковровой дорожке и пообщаются с создателями картины.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Мария Аронова, Равшана Куркова, Денис Шведов.

На мероприятии, кроме создателей фильма, ожидаются Филипп Киркоров с семьей, Павел Прилучный, Анна Снаткина и Виктор Васильев, Сергей Жуков и другие.

Фильм выйдет в прокат 7 сентября.

Смотрите прямую трансляцию 1 сентября в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.