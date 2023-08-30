Киану Ривз заявил о готовности сняться в пятой части франшизы "Джон Уик"

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Режиссер, снявший фильмы о Джоне Уике Чад Стахелски, рассказал, что канадский актер Киану Ривз согласился принять участие в съемках пятой части кинокартины. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на подкаст Happy Sad Confused.

"Да, мы с Киану поговорили. Если вы спросите его прямо сейчас: "Ты бы снялся в фильме "Джон Уик 5"?", то он ответит: "Черт возьми, да!" – сказал он.

Стахелски добавил, что позже Ривз заявит об отсутствии идей и съемки отойдут на второй план.

"Мы немного займемся другими делами, но если бы я ехал в машине или гулял с собакой и меня осенила идея, то через 30 секунд я бы уже разговаривал с Киану по телефону", – подчеркнул режиссер.

Ранее сообщалось о выходе трейлера приквела "Джона Уика" – мини-сериала "Континенталь" от стримингового сервиса Peacock. Действие сериала разворачивается в отеле для киллеров из киновселенной "Джона Уика" в Нью-Йорке 1970-х годов. Выход сериала запланирован на 22 сентября этого года.

Отмечается, что сериал расскажет альтернативную версию происходивших в Нью-Йорке исторических событий, в том числе приход к власти бандитских структур и череды забастовок профсоюзов.



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