Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским и актрисой Натальей Крачковской.
На траурную церемонию пришли десятки человек. Порядок обеспечивали обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, дежурили и медики скорой помощи, сообщает Агентство "Москва".
Прощание с писателем прошло в большом зале Центрального дома литераторов. Ее посетили журналисты Виктор Шендерович,и Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт Евгений Бунимович, историк Мариэтта Чудакова, актер Вениамин Смехов и другие деятели искусства, медиа и политики.
Войнович написал произведения "Москва 2042", "Антисоветский Советский Союз" и другие. Он умер на 86-м году жизни в ночь на 28 июля. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: