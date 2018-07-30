Писателя Войновича похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Писателя Владимира Войновича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с композитором Владимиром Шаинским и актрисой Натальей Крачковской.

На траурную церемонию пришли десятки человек. Порядок обеспечивали обеспечивали сотрудники правоохранительных органов, дежурили и медики скорой помощи, сообщает Агентство "Москва".

Прощание с писателем прошло в большом зале Центрального дома литераторов. Ее посетили журналисты Виктор Шендерович,и Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт Евгений Бунимович, историк Мариэтта Чудакова, актер Вениамин Смехов и другие деятели искусства, медиа и политики.

Войнович написал произведения "Москва 2042", "Антисоветский Советский Союз" и другие. Он умер на 86-м году жизни в ночь на 28 июля. Причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.