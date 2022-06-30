В Кремлевском дворце покажут балет "Тысяча и одна ночь"

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского дворца

3 июля на сцене Государственного Кремлевского дворца пройдет балет "Тысяча и одна ночь". Начало спектакля в 18:00.

В основе либретто – собрание сказок и притчей, объединенных историей о царе Шахрияре и красавице Шехерезаде. Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио "Орфей". Художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев.

Хореограф-постановщик балета – Андрей Петров, сценограф – художник Таир Салахов, художник по костюмам Ольга Полянская.

В рамках "Летних Кремлевские сезонов" в течение всего лета на сцене Кремлевского дворца пройдут показы мировой балетной классики.