Названы лучшие песни всех времен

Музыкальная композиция Yesterday от The Beatles возглавила рейтинг 100 "лучших песен всех времен", составленный порталом 24/7 Wall Street. Песня провела 11 недель во главе чарта Billboard Hot 100 и пережила 665 кавер-версий.

На второй строчке оказалась Bridge Over Troubled Water американского дуэта Simon & Garfunkel, третье место занял хит Rolling In The Deep британской певицы Adele.

На четвертом месте расположилась еще одна песня ливерпульской четверки – Hey Jude. Пятой стала композиция All Of Me американца Джона Ледженда.

В первую десятку также вошли Bad Romance Леди Гаги, Satisfaction от The Rolling Stones, Bohemian Rhapsody группы Queen, Let It Be The Beatles и Ain’t No Sunshine американского певца Билла Уизерса.

При составлении рейтинга журналисты использовали специальный индекс, учитывающий позиции песен в чарте Billboard Hot 100, продажи синглов и количество записанных кавер-версий.

В новогодние праздники россияне чаще всего исполняли в караоке песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе", свидетельствуют данные сервиса "Караоке" цифрового ТВ МГТС в Москве.