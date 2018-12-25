"ВКонтакте" назвала самые популярные песни 2018 года

Музыкальные сервисы VK Music и BOOM составили рейтинг самых популярных песен и альбомов 2018 года. Информация опубликована в официальной группе "Команда ВКонтакте".

Первые три места заняли треки реп-исполнителей. Самой популярной песней стала "Panda E" белорусского рэпера CYGO. Второе место занял трек "Медуза" от MATRANG, на третьем месте – "Минимал" от Элджея.

В топ самых популярных альбомов попали "JANAVI" HammAli & Navai, "E.G.O" Jah Khalib и "?" XXXTentacion (единственный альбом на английском языке в десятке). Больше всего песен слушают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В середине декабря компания Universal Music определила самую прослушиваемую песню XX века. Список возглавила "Bohemian Rhapsody" группы Queen.