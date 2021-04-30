Фильмы об экспедициях на Север покажут в Московском доме кино

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
22 мая в Центральном доме кино на Васильевской улице пройдет показ документальных фильмов о полярных экспедициях в рамках цикла "Неизвестные герои Севера". Ленты для него предоставил Российский государственный архив кинофотодокументов.
"Так получилось, что те, о ком мы хотим поведать, оказались в тени своих хорошо известных коллег – Вилькицкого, Седова, Шмидта, Папанина, Визе… Но вклад этих полярников в историю освоения Севера России был не менее значителен", – пояснили организаторы.
В этот день на экране покажут фильмы об экспедиции Георгия Седова в 1913 году и о спасении экипажа дирижабля "Италия" во главе с Умберто Нобиле в 1928 году. Подобные акции пройдут не только в Москве, но и других городах России, например в Санкт-Петербурге, Архангельске, Симферополе и Мурманске.
За неделю до мероприятия, 12 мая, в Русском географическом обществе пройдет пресс-конференция о предстоящем событии. В ней примет участие директор архива кинодокументов Наталия Калантарова, известный полярный исследователь Артур Чилингаров и другие.
На днях Музей Победы анонсировал бесплатные кинопоказы, посвященные Великой Отечественной войне. Они пройдут в период майских праздников. Посетителям покажут такие картины, как такие картины, как "Зоя" и "Весна на Одере".
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