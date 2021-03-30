Гостем "The City. Говорим" станет Артем Габрелянов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет основатель Bubble Comics и Bubble Studios Артем Габрелянов. Эфир пройдет в ночь на среду, 31 апреля.

Самый ожидаемый российский фильм этой весны – "Майор Гром". Сможет ли наш герой стать таким же популярным в прокате, как "Железный человек"? Почему от главного злодея зависит успех комикса? И как графические романы стали новым видом искусства? На эти и другие вопросы ответит основатель Bubble Comics Артем Габрелянов.

Смотрите встречу с Артемом Габреляновым в эфире "The City. Говорим" в 00:10 на телеканале Москва 24.