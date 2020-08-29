Актера Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище

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Прощание с народным артистом СССР Владимиром Андреевым состоится в Театре имени Ермоловой. Похоронят актера 2 сентября на Троекуровском кладбище, сообщила член его семьи.

"Врачи сказали, был микроинсульт", – цитирует ее ТАСС.

Как рассказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский, два дня назад они отмечали 90-летие артиста. По его словам, артист чувствовал себя неважно: у него была ишемическая болезнь сердца.

Мосгордума рассмотрит вопрос об увековечении памяти актера Андреева, заявил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в Мосгордуме Евгений Герасимов.

"Он внес большой вклад в культуру города и страны. Я уверен, что он, как человек, внесший большой вклад в развитие города, достоин того, чтобы его память была увековечена", – подчеркнул Герасимов в беседе с РИА Новости.

Андреев родился в 1930 году в Москве. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Был актером, главным режиссером, художественным руководителем Московского драматического театра имени Ермоловой. В апреле 2012 году передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову и стал президентом театра. В числе его постановок – "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые", "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" по произведениям Александра Вампилова, "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого.

Артист преподавал в ГИТИСе. Учениками Андреева были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович. Актер известен по фильмам "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".