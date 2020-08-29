Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Скончался народный артист СССР Владимир Андреев, сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский на своей странице в Facebook. 27 августа ему исполнилось 90 лет.

"Мне позвонила супруга Андреева, актриса Наталья Селезнева, и сказала, что несколько минут на даче его не стало", – рассказал Заславский ТАСС.

Он добавил, что два дня назад они отмечали 90-летие актера.

"Он неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Но мы надеялись, что все будет хорошо и скоро он встретится со студентами, которых мы только что набрали в ГИТИС", – поделился Заславский.

По его словам, организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, который возглавлял Андреев. По предварительной информации, прощание планируется 2 сентября.

Андреев родился в 1930 году в Москве. В 1952 году окончил актерский факультет ГИТИСа. Был актером, главным режиссером, художественным руководителем, а с 2012 года президентом Московского драматического театра имени Ермоловой.

Он преподавал в ГИТИСе. Учениками Андреева были Кристина Орбакайте, Виктор Евграфов, Николай Токарев, Елена Яковлева, Виктор Раков, Борис Миронов, Борис Дергун, Сергей Бирюлин, Арсений Ковальский, Евгений Каменькович. Актер известен по фильмам "Ночной патруль", "Жестокость", "Сказка о царе Салтане", "Джамайка", "Ультиматум".