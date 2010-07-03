"Ангелов Чарли" заменили Михаилом Ефремовым

20:35
20:35
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Фото: youtube.com/AndrewChaushesku
Работа над переделкой трейлера фильма "Ангелы Чарли", в котором лица трех героинь-суперагентов заменены на лицо актера Михаила Ефремова, заняла больше месяца. Об этом рассказал автор ролика, моушн-дизайнер из Волгограда Андрей Чаушеску, передает РИА Новости.
Ролик появился в четверг на YouTube.
"Еще раз хочу отметить, что искренне уважаю Михаила Олеговича. И очень приятно получить от него любой комментарий. С его комментарием я полностью согласен. Собственно, моей задачей и было создание "прикольной нелепицы", – сказал Чаушеску.
До этого Чаушеску заменял в трейлере "Терминатора-2" Арнольда Шварценеггера на российского актера Александра Невского. Автор ролика отметил, что то видео было тестом программы для создания deepfake-видео. Чаушеску отметил, что ролик с Ефремовым можно тоже считать тестовым, что видно по качеству дипфейка. Он подчеркнул, что на создание ролика ушло много времени – больше месяца. Технология создания дипфейков трудоемкая, особенно если присутствует много сцен и действия происходят, как в трейлере, добавил он.
"Мне понравилась идея совмещения российских актеров с зарубежными фильмами. Увидел трейлер "Ангелов Чарли" и подумал, кто мог бы сыграть каждого из ангелов – конечно же, первой мыслью был Михаил Олегович Ефремов", – сказал Чаушеску.
Сам Ефремов назвал эту работу "прикольной нелепицей".
Новые "Ангелы Чарли" выходят в прокат в России 14 ноября. Главные роли в ремейке исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.
"Сеть": "Ангелы Чарли" в исполнении Михаила Ефремова
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