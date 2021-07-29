Максим Фадеев продал права на песни Глюкозы, Serebro и Total

Фото: instagram.com/fadeevmaxim
Российский продюсер Максим Фадеев продал права на музыку и образы своих проектов, в том числе певицы Глюкозы, групп Serebro и Total. Об этом он сообщил в Instagram.
Фадеев подчеркнул, что такая сделка произошла впервые за всю историю шоу-бизнеса.
"С сегодняшнего дня у этих брендов и всего, что с ними связано, новый владелец, который решил остаться неизвестным", – написал он.
Продюсер также рассказал о планах остаться в профессии.
"Что же касается моей дальнейшей деятельности, останусь в профессии и буду продолжать писать и преподавать в собственной музыкальной школе Fenix", – написал он, добавив, что больше никогда не будет работать с артистами.
В 2019 году Фадеев сообщил, что расторг контракты со всеми артистами, работающими в его компании MALFA. Продюсер отметил, что весь контент отдан артистам в безвозмездное пользование. Исключением оказались два артиста, с которыми не были достигнуты договоренности.
По словам Фадеева, он решил реструктуризировать лейбл и создать небольшую компанию, нацеленную на эксклюзивность и результат.
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