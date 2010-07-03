Скончался дирижер Александр Вакульский

Фото: culture.bashkortostan.ru

Дирижер Александр Вакульский умер в Нидерландах на 71-м году жизни. Он более 20 лет руководил Амстердамским симфоническим оркестром, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства культуры республики Башкортостан.

Дирижер родился в деревне Косино Иглинского района, учился в Ленинградской консерватории. В 1976 году переехал из России в Нидерланды, став главным дирижером Национального молодежного оркестра и главным дирижером Амстердамского симфонического оркестра.

Вакульский сотрудничал с ведущими оркестрами Европы и получил широкую известность. Его назвали самым талантливым российским дирижером современности. В его репертуар входили произведения Моцарта, Брамса, Чайковского, Дворжака, Шостаковича.

25 июля в возрасте 91-го года скончался народный артист Анатолий Торопов. Он служил в Государственном академическом Малом театре.