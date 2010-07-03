Фото: m.kino-teatr.ru

Умер народный артист Анатолий Торопов, сообщает пресс-служба Государственного академического Малого театра, где он служил.

Артист ушел из жизни 25 июля в возрасте 91 год. О месте и времени прощания сообщат дополнительно.

Анатолий Торопов после окончания высшего театрального училища им. Щепкина был принят в труппу Малого театра, где служил 67 лет.

Он играл в пьесах "Пучина", "Лес", "Доходное место", "Волки и овцы" , а также снялся в фильмах "Северная повесть", "Угрюм-река", "Хождение по мукам", "Царь Иоанн Грозный".