Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам

Американская компания The Walt Disney Company побила свой же мировой рекорд по кассовым сборам фильмов, передает ТАСС.
Общие сборы картин Disney в 2019 году составили 7,67 миллиарда долларов. Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар". Также более миллиарда в этом году заработали "Капитан Марвел" и "Аладдин".
Предыдущий рекорд по общей кассе за год также принадлежал Disney – в 2016 году их фильмы собрали 7,61 миллиарда долларов.
"Мстители: Финал" – 22-й по счету фильм кинематографической вселенной Marvel. В России он вышел в прокат 29 апреля. В новом фильме супергерои из команды Мстителей и их союзники должны противостоять титану Таносу. Главные роли в финальных "Мстителях" исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон и Карен Гиллан.
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