Умер музыкант Семен Мильштейн

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Заслуженный артист Российской Федерации, руководитель эстрадного оркестра "Данс-ленд" Семен Мильштейн умер на 59-м году жизни, сообщает "Российская газета".

О смерти музыканта сообщил артист Александр Олешко. "Мы все знали, как мужественно он борется со своей болезнью", – отметил он, не уточнив о каком заболевании идет речь.

Артист отметил, что работа Мильштейна приносила окружающим радость. По его словам, артисты и зрители, были счастливы музыкальным программам и вечерам, которые он придумывал.

Музыкант Семен Мильштейн родился в 1960 году в Бельцах. Он учился в музыкальной школе в Одессе и в ГМПИ имени Гнесиных по классу трубы. Стал солистом оркестра штаба МВО Москвы в 1980-х годах. До 2005 года был концертмейстером Отдельного показательного оркестра министерства обороны Российской Федерации, а затем организовал собственный коллектив "Данс-ленд". Мильштейн преподавал детям в музыкальной школе имени Гнесиных. Награжден государственными и общественными премиями.