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Культура

29 июля, 15:03

Группа Gorillaz может дать сольный концерт в Москве

культура музыка общество

Фото: wikimedia.org/Drew de F Fawkes/ по лицензии CC BY 2.0

Организаторы фестиваля Park Live начали переговоры с представителями британского коллектива Gorillaz о сольном выступлении в Москве, которое может состояться уже в скором времени. Об этих планах рассказали в пресс-службе Park Live.

"Мы уже ведем переговоры с агентом группы Gorillaz о возможном приезде артистов в Москву с сольным концертом в самом ближайшем будущем", − цитирует заявление оргкомитета фестиваля ТАСС.

Ранее сообщалось, что вечером 28 июля первый концерт Gorillaz в Москве, в рамках фестиваля в Парке Горького, пришлось прервать из-за грозы. Музыкальному коллективу удалось исполнить только часть запланированной программы, когда начался ливень.
Как пояснили в пресс-службе фестиваля, концерт приостановили, так как безопасность участников и гостей мероприятия является для его организаторов "главным приоритетом".

Фестиваль Park Live проходит в Парке Горького с 27 по 29 июля.

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