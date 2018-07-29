Группа Gorillaz может дать сольный концерт в Москве

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Организаторы фестиваля Park Live начали переговоры с представителями британского коллектива Gorillaz о сольном выступлении в Москве, которое может состояться уже в скором времени. Об этих планах рассказали в пресс-службе Park Live.
"Мы уже ведем переговоры с агентом группы Gorillaz о возможном приезде артистов в Москву с сольным концертом в самом ближайшем будущем", − цитирует заявление оргкомитета фестиваля ТАСС.
Ранее сообщалось, что вечером 28 июля первый концерт Gorillaz в Москве, в рамках фестиваля в Парке Горького, пришлось прервать из-за грозы. Музыкальному коллективу удалось исполнить только часть запланированной программы, когда начался ливень.
Как пояснили в пресс-службе фестиваля, концерт приостановили, так как безопасность участников и гостей мероприятия является для его организаторов "главным приоритетом".
Фестиваль Park Live проходит в Парке Горького с 27 по 29 июля.
Непогода сорвала первый в России концерт Gorillaz
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