Поэта Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище

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Поэта и автора эстрадных песен Андрея Дементьева похоронили на Кунцевском кладбище. Литератор будет покоиться рядом с сыном Дмитрием.

Десятки людей посетили похороны поэта. Гроб сопровождал почетный караул Преображенского полка. У места захоронения установили венки от депутатов Московской городской думы, режиссера Никиты Михалкова, семьи артиста и депутата Госдумы Иосифа Кобзона и других деятелей искусства и культуры, сообщает Агентство "Москва".

Литератора проводили залпами из винтовок, прозвучал гимн России. Ранее в концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с поэтом, которую посетили его коллега Илья Резник, зампред комитета ГД по культуре Иосиф Кобзон, телеведущий Владимир Соловьев, а также коллеги, артисты и почитатели Дементьева.

Родился в Твери 16 июля 1928 года. Литературную деятельность начал в 1948 году, в столице проживал с 1967 года. Дементьев редактором отдела поэзии издательства "Молодая Гвардия", заместителем главного редактора, а затем главредом журнала "Юность". Вел программу на "Радио Россия". Литератор опубликовал более 50 книг, стал автором гимна города Твери.

Поэт умер в больнице на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Соболезнования по поводу смерти поэта ранее выразил Сергей Собянин.