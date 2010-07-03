Сванидзе заступился за книгу Быкова о "предателе Власове"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе не увидел признаков экстремизма в книге Дмитрия Быкова о генерале Власове, передает ИА "НСН".

Николай Сванидзе заявил, что нападки со стороны депутатов в адрес творчества Дмитрия Быкова не имеют никаких подкрепленных доказательств. Он отметил, что вся история состоит из противоречивых фигур, одну из которых и выбрал автор для своего литературного исследования.

"С романом Быкова я не знаком, но знаком с самим Быковым и знаю его как блестящего литератора и блестящего, в том числе, исследователя литературного и исторического. Ни в одной из стран, в которой есть конституция, не запрещено ничего, что в этой конституции и законах прямо не запрещено. Какая бы ни была противоречивая фигура Власова", – рассказал Сванидзе.

Он отметил, что почти все книги построены на противоречивых фигурах, потому что это завлекает читателя к прочтению, добавив, что обратная ситуация может вызвать затруднения при написании книги, поскольку не о ком будет писать.

"Все наиболее интересные исторические личности абсолютно противоречивы, и Власов здесь не исключение. Конечно, нужно исследовать этот феномен, феномен сотрудничества с фашизмом, с нацистами во время Второй мировой войны, с чем он был связан. Это же очень интересно", – пояснил журналист.

Он добавил, что в противном случае нужно запрещать абсолютно все. "Ничего не писать, сидеть, засунуть ручку и клавиатуру себе в зубы и молчать. Но если к этому какие-то уважаемые депутаты ведут дело, то это дело их личной совести", – заключил Сванидзе.

Ранее Генпрокуратура также не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова.

Эту тему подняли во время правительственного часа в Госдуме. Депутат "Справедливой России" Анатолий Вишняков выразил недовольство тем, что Быков пишет книгу о советском военачальнике Андрее Власове, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии.

