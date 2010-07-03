Генпрокуратура РФ не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Генпрокуратура не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова, сообщил глава ведомства Юрий Чайка.

Эту тему подняли во время правительственного часа в Госдуме. Депутат "Справедливой России" Анатолий Вишняков выразил недовольство тем, что Быков пишет книгу о советском военачальнике Андрее Власове, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии.

"Для чего писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего", – цитирует его РИА Новости.

Также парламентарий поставил в один ряд с Быковым писательницу Елену Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, и фильм "Четыре дня в мае" (2011), где советский офицер вместе с фашистами уничтожает советский танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек.

"Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами. Пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?" – заявил Вишняков.

В ответ Чайка отметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, и в действиях указанных лиц признаков состава преступления не найдено.

Недавно Дмитрия Быкова выписали из больницы после тяжелой болезни. Писателя госпитализировали из-за отравления.