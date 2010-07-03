Генпрокуратура РФ не нашла экстремизма в творчестве Дмитрия Быкова

Генпрокуратура не нашла состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова, сообщил глава ведомства Юрий Чайка.
Эту тему подняли во время правительственного часа в Госдуме. Депутат "Справедливой России" Анатолий Вишняков выразил недовольство тем, что Быков пишет книгу о советском военачальнике Андрее Власове, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии.
"Для чего писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего", – цитирует его РИА Новости.
Также парламентарий поставил в один ряд с Быковым писательницу Елену Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, и фильм "Четыре дня в мае" (2011), где советский офицер вместе с фашистами уничтожает советский танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек.
"Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами. Пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?" – заявил Вишняков.
В ответ Чайка отметил, что прокуратура провела проверки по обозначенным вопросам, и в действиях указанных лиц признаков состава преступления не найдено.
Недавно Дмитрия Быкова выписали из больницы после тяжелой болезни. Писателя госпитализировали из-за отравления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.