Первый проект Третьяковки в ЦДХ будет посвящен Тарковскому

Первый выставочный проект Третьяковской галереи в новом пространстве после присоединения Центрального дома художника (ЦДХ) будет посвящен режиссеру Андрею Тарковскому. Проект объединит три выставки. Посетители увидят масштабную экспозицию в конце 2019 года. Об этом сообщает ТАСС в пятницу генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Проект объединит выставки Музея АЗ – "Предвидение", отсылающую к фильму "Сталкер", "Прорыв в прошлое. Тарковский и Плавинский" (в контексте фильма "Андрей Рублёв") и "Новый полёт на Солярис".
"Эти проекты ранее показывались совершенно в разных пространствах и по отдельности - в Москве и Италии. Я видела выставку "Новый полет на Солярис" во Флоренции, и это произвело на меня очень сильное впечатление. Самое главное, наверное, было то, как удачно, остро удалось объединить живопись, великий фильм Тарковского, современную выставочную архитектуру, музыку", – сказала генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Ранее стало известно о передаче здания. Здание ЦДХ полностью перейдет во владение Третьяковской галереи. ЦДХ прекратит свое существование 31 марта 2019 года.
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