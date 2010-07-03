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17:41

Продюсер сериала "Мертвое озеро" объяснил сцену секса с табельным оружием

культура

17:41

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Фото: kinotaun.com

Продюсер "Мертвого озера" Данила Шарапов объяснил сцену секса с табельным оружием в сериале. По его словам, триллер подразумевает наличие откровенных эпизодов.

"Что касается сцены, в которой герой занимается сексом с использованием табельного оружия, то ею мы ни в коем случае не хотели бросить тень на имидж отечественной полиции", – сообщил продюсер. По его словам, серию снабдят титрами с предупреждением: "Данное произведение содержит сцены, противопоказанные особенно чувствительным зрителям".

Ранее сообщалось, что бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ–Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро". По его словам, сотрудник правоохранительных органов в сериале выставлен в образе сексуального извращенца. Истец потребовал от компании 50 тысяч рублей, а также принести ему извинения.

Премьера сериала "Мертвое озеро" режиссера Романа Прыгунова состоялась 14 марта. Главные роли исполнили Евгений Цыганов, Павел Табаков, Александра Ребенок, Александр Робак и Андрей Смоляков. По сюжету следователь Максим Покровский приезжает из Москвы в заполярный город Чангадан, чтобы раскрыть убийство дочери местного олигарха.

культура

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