Региональные музеи не будут забирать картины Куинджи из Третьяковки раньше времени

Региональные музеи, предоставившие картины Архипа Куинджи для выставки в Третьяковской галерее, не будут забирать полотна после инцидента с работой "Ай-Петри. Крым". Представители музеев ожидают повышенный интерес к картинам Куинджи после их возвращения из столицы, передает ТАСС.
Директор Ивановского областного художественного музея Людмила Воловенская сообщила, что не собирается возвращать досрочно принадлежащую музею картину "Сумерки на море. Крым".
В Третьяковке также выставлены три картины Куинджи, которые принадлежат Симферопольскому художественному музею.
"Они вернутся к апрелю и будут размещены на своих местах. Обе картины застрахованы на общую сумму в 95 млн рублей", – сказала директор музея Ольга Бурова.
Главный хранитель Курской картинной галереи имени Дейнеки Алина Пронская сообщила, что несмотря на инцидент, возвращать раньше отправленные в столицу три картины также не планируется.
Ранее сообщалось, что 30 января Русскому музею передадут работу Куинджи "Ай-Петри. Крым". Украденная картина была частью временной экспозиции в Третьяковке, но постоянно выставляется в Русском музее в Санкт-Петербурге.
27 января полотно "Ай-Петри. Крым" похитили из Третьяковской галереи.
На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке. Картину он спрятал на территории строящегося дома в Одинцовском районе.
31-летнему Денису Чуприкову уже предъявили обвинение. Его обвиняют в хищении предметов, имеющих особую ценность. Судьбу мужчины 29 января должен решить суд.
После произошедшего все картины, выставленные в Третьяковской галерее, решили оснастить датчиками безопасности. Кроме того, в музее могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе. Оперативно найти похищенное полотно полицейским удалось благодаря системе "Безопасный город".
Решается вопрос об аресте обвиняемого в похищении картины Куинджи
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