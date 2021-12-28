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В мире

15:53

Стало известно о проблемах со здоровьем у Джека Николсона

культура

Фото: AP Photo/Mark J. Terrill

Актер Джек Николсон страдает от деменции и не выходит из дома. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Физически он в порядке, но его разум – нет. Очень грустно видеть, что такой талантливый актер, как Джек, уходит таким образом", – рассказал источник.

Николсону 84 года. Он проживает в своем особняке в Лос-Анджелесе под присмотром дочери и сына.

Ранее сообщалось, что топор героя Джека Николсона из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" продали на лондонском аукционе за 200 тысяч долларов. Цена оказалась в четыре раза выше начальной.

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