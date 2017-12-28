"Игра престолов" шестой раз стала самым "пиратским" телесериалом года

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Телесериал "Игра престолов" занял первое место в рейтинге сериалов, которые скачивают с пиратских ресурсов. Этот титул шоу получает шестой год подряд.

По данным Torrent Freak, кинолента снова пользовалось наибольшей популярностью среди пользователей сервиса BitTorrent. Самое большое число людей одновременно скачивали последний эпизод сериала – 400 тысяч человек. Трекер не смог отследить активность пользователей стриминговых сервисов.

Второе место получил сериал "Ходячие мертвецы". В десятку также вошли шоу "Флэш", "Теория большого взрыва", "Побег", "Шерлок" и "Викинги".

"Игра престолов" также стала самым популярным сериалом 2017 года по версии онлайн-кинотеатра "Амедиатека". Конкуренцию шоу составили "Молодой папа" и "Большая маленькая ложь".

Вышедший в 2017 году сезон сериала "Игра престолов" пострадал от деятельности пиратов и во время трансляции. Несколько раз хакеры взламывали сервера HBO и публиковали в интернете сценарии готовящихся серий.