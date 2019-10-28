Мэйси Уильямс рассказала о специфическом юморе авторов "Игры престолов"

Фото: кадр из телесериала “Игра престолов”, HBO

Британская актриса Мэйси Уильямс, исполнившая роль Арьи Старк в телесериале "Игра престолов", рассказала о необычном чувстве юмора создателей саги. Она приняла участие в съемках видео для YouTube-канала First We Feast, передает "Российская газета".

По словам Уильямс, атмосфера секретности вынуждала создателей сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса создавать поддельные сценарии. Авторы, тем самым, пытались избежать утечек информации, причем некоторые сюжетные ходы "фейковых" сценариев сбивали с толку самих актеров.

В качестве примера Мэйси Уильямс привели историю о том, как шоураннеры якобы планировали позволить персонажу Альфи Аллена (Теон Грейджой) пасть от руки персонажа Айзека Хемпстед-Райта (Бран Старк). Знал об этом только один из них, из-за чего возникла неловкая ситуация.

Другой подобный "обман" произошел с Китом Харрингтоном, исполнителем роли Джона Сноу. Бениофф и Уайсс убедили актера, что его персонажа в дальнейшем ужасно обезобразят, даже лишат челюсти.

Последний сезон фантастической телесаги "Игра престолов" удостоился премии Emmy в категории "Лучший драматический сериал". Награду проекту вручили на фоне споров о качестве финальной части сериала и призывов переснять готовые серии.