Москва онлайн покажет интервью с режиссером Константином Богомоловым

Фото: Москва 24/Никита Симонов

29 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть интервью с режиссером Константином Богомоловым на тему "Новые технологии в кино: взгляд режиссера".

Мероприятие пройдет на площадке "Цифровое деловое пространство" в рамках фестиваля иммерсивных технологий "Ночь инноваций". Гостей ждут встречи с создателями аудиовизуальных решений, руководителями студий, режиссерами, представителями власти и бизнеса.

Смотрите прямую трансляцию 29 сентября в 20:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.