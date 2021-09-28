Москва онлайн покажет перформанс художницы Саши Фроловой в "Зарядье"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 сентября в подземном музее парка "Зарядье" состоится открытие восьмой выставки современного искусства SOVRISK #напотоке. Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть перформанс в латексе художницы Саши Фроловой.

Саша Флорова – художник и скульптор, дизайнер и модельер, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников. Она создавала костюмы в театре и кино, участвовала в коллективных и персональных выставках по всему миру.

Смотрите прямую трансляцию 29 сентября в 17:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.