На ВДНХ проведут лекцию о жизни скульптора Веры Мухиной

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ проведут бесплатную лекцию к 130-летию со дня рождения советского скульптора Веры Мухиной, сообщает пресс-служба выставки. Одной из самых значимых ее работ стал монумент "Рабочий и колхозница".

Прочтет лекцию 1 июля в лектории павильона-постамента скульптуры "Рабочий и колхозница" историк и автор первого в современной истории "Путеводителя по ВДНХ" Павел Нефедов. Гости узнают об истории и идее создания легендарного монумента. Также Нефедов расскажет о судьбе Мухиной.

Монумент создали для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Это произведение принесло мировую славу павильону и официальное признание в СССР. После выставки в Париже фотографии статуи "Рабочий и колхозница" печатали все ведущие газеты, ее копии повторили на множестве сувениров выставки. Затем скульптуру перевезли обратно в Москву. В 1939 году она заняла место перед южным входом на ВДНХ.

Долгое время скульптура стояла на невысоком постаменте, который Мухина называла "пенек". Лишь в 2009 году, после нескольких лет реставрации, скульптуру вернули на площадь.

Ранее сообщалось, что бесплатные лекции прочитают российские эксперты в области моды на ВДНХ в честь 80-летия выставки. С 22 июня 2019 в лектории павильона "Рабочий и колхозница" начнется бесплатная образовательная программа с участием российских экспертов в сфере моды, сообщила пресс-служба ВДНХ.

Лекции будут особенно полезны молодым дизайнерам и тем, кто начинает свой путь в этой профессии. В качестве лекторов образовательной программы выступят создатель бренда мужской одежды House of Leo Леонид Алексеев, директор Real Profit Group Андрей Якоби, помощник директора Института дизайна и рекламы МАБиУ Владимир Кравец, директор Института дизайна и рекламы МАБиУ, преподаватель направления "Дизайн костюма" Андрей Сафинин и другие эксперты.