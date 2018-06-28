Фильмы о любви бесплатно покажут в кинотеатрах Москвы

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Бесплатные показы фильмов о любви и семейных ценностях состоятся 7 и 8 июля ко Дню любви, семьи и верности, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В кинотеатрах "Москино" запустят программу "Нежные чувства". В нее войдут 10 всенародно любимых фильмов разных жанров. Это, в частности, ленты "Мой ласковый и нежный зверь", "Сережа", "Девушка без адреса", "Любовь и голуби", "Когда деревья были большими", "Вам и не снилось", "Вокзал для двоих".

Их покажут в восьми кинотеатрах: "Березке", "Вымпеле", "Искре", "Молодежном", "Полете", "Салюте", "Сатурне", "Туле". Вход свободный, предварительная регистрация не нужна. Более подробно ознакомиться с расписанием можно здесь.

С 14:00 праздник будут отмечать в парке "Царицыно". 8 июля там пройдет концерт, где наградят 300 пар, проживших в браке свыше 25 лет. На месте будет работать ипподром, на котором проведут показательные выступления всадников кремлевской школы.

Ко Дню любви, семьи и верности город украсят более 600 открыток и плакатов. Приурочить свадьбу к празднику в этом году собираются свыше тысячи пар.

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