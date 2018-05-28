Закладной камень будущего памятника Маршаку установят на Лялиной площади 1 июня

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1 июня на Лялиной площади пройдет церемония закладки камня на месте будущего памятника поэту Самуилу Маршаку. Акцию приурочат ко Дню защиты детей, сообщает Агентство "Москва".

Место под памятник расположено поблизости к улице Земляной Вал, где Маршак жил с 1938 по 1964 годы. Открыть первый в Москве памятник поэту планируется до конца 2019 года.

В церемонии закладки камня примут участие заммэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников и члены жюри конкурса на лучший памятник Маршаку: президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, внук Маршака Александр, журналист Владимир Познер исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели и другие.

Лучший проект памятника станет известен 8 сентября. Пока ведется закрытый сбор заявок на участие в конкурсе на лучший эскиз.

Памятник поставят на благотворительные пожертвования. Сбором средств занимается Российский еврейский конгресс. Он возьмет на себя расходы на проведение конкурса, создание и установку монумента, а также благоустройство прилегающей территории.

В феврале на Арбатско-Покровской линии метро запустили новый именной поезд "Мой Маршак". Событие приурочили к 130-летию со дня рождения Маршака.