СМИ сообщили о госпитализации Николая Добронравова

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев

В Москве экстренно госпитализировали поэта-песенника Николая Добронравова.

По данным ряда российских СМИ, 90-летнему Добронравову стало плохо несколько дней назад, и он был вынужден обратиться за помощью к медикам. Сейчас поэт находится в стационаре.

Николай Добронравов – супруг композитора Александры Пахмутовой. Он является автором песен "Птица счастья", "Беловежская пуща", "Трус не играет в хоккей", "И вновь продолжается бой" и других.

Ранее стало известно о госпитализации режиссера Сергея Соловьева. Он попал в больницу из-за переутомления после многочисленных перелетов. Медики заверили, что угрозы жизни режиссера нет.