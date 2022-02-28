Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия"

Фото: пресс-служба ГМИИ имени Пушкина

1 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по выставке "Мумии Древнего Египта. Искусство бессмертия", которая откроется в этот день в ГМИИ имени Пушкина. О концепции выставки и экспонатах расскажет куратор Ольга Васильева.

В экспозиции будут представлены 400 экспонатов, в числе которых мумии людей и животных, саркофаги, погребальные пелены и маски, фаюмские портреты, фрагменты гробничных рельефов и другие памятники художественного ремесла, связанные с заупокойным культом.

Выставка будет поделена на три раздела: "Смерть и магическая трансформация", "Гробница – дом вечности", "Мумии возвращаются: взгляд из XXI века".

Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

