Москвичи стали реже смотреть комедии по телевизору

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Комедии по телевизору смотрит больше половины россиян, при этом москвичи смотрят их реже всего. К таким выводам пришли в ходе исследования, которое проводил Институт Современных Медиа (MOMRI) специально для киноканала "Комедия".

Чаще всех комедии смотрят жители Дальневосточного федерального округа (29% опрошенных) и Уральского федерального округа (27%). Меньше всего любителей жанра в Москве: 51% респондентов признались, что совсем не смотрят комедийные фильмы.

Опрос проводился в формате телефонного интервью в декабре 2020 года. Всего в нем приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет.

58% респондентов заявили, что смотрят комедии по телевизору, среди них 8% делают это каждый или почти каждый день. Еще 17% включают фильмы в этом жанре один или два раза в неделю. 40% респондентов признались, что совсем не смотрят комедийные фильмы.

При этом комедия оказалась любимым жанром для просмотра в одиночестве – так ответили 34% опрошенных. Чаще других выбор в пользу этого жанра делали люди, у которых нет детей (44%). Треть опрошенных смотрят комедийные фильмы с семьей, еще столько же – в паре с мужем или женой.

Большинство зрителей комедийного жанра по ТВ – домохозяйки, женщины в декретном отпуске, безработные, рабочие и служащие. Меньше всего комедии по телевизору смотрят студенты, учащиеся, специалисты и руководители.