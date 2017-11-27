Россия подаст заявку на проведение "Детского Евровидения" в 2019 году

Фото: junioreurovision.tv/Thomas Hanses
РФ подаст заявку на проведение "Детского Евровидения" в 2019 году. В настоящее время вопрос находится в стадии обсуждения. В следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря компании "Первый канал. Всемирная сеть".
Страна, где будет проводиться конкурс в следующем году, определяется заранее. В 2018 году "Детское Евровидение" будет проходить в Минске.
Победительницей конкурса "Детское Евровидение-2017" стала 14-летняя россиянка Полина Богусевич. Финал конкурса состоялся вечером 26 ноября в Тбилиси, представительница России выступила на конкурсе с композицией "Крылья". Богусевич сумела набрать в общей сложности 188 баллов и занять первую строчку конкурсной таблицы.
Полина Богусевич ранее участвовала в проекте "Голос. Дети", а в 2012 году стала лауреатом III степени международного арт-фестиваля "Езерски Бисери" в Македонии. В 2012 году юная артистка принимала участие в проектах "Окно в Париж" и "Школа музыки", в 2014 году участвовала в "Песне года", "Рождественской песенке года", "Детской Песне года" и стала лауреатом II степени международного конкурса "Детская Новая волна".
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