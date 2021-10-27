Москва онлайн покажет гала-концерт XIII Международного конкурса молодых хореографов

28 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть гала-концерт участников XIII Международного конкурса молодых хореографов. Мероприятие пройдет в учебном театре ГИТИСа.

Конкурс носит имя балетмейстера, оперного режиссера и народного артиста СССР Ростислава Захарова. В 1946 году именно он основал кафедру хореографии в ГИТИСе.

Цель конкурса – помочь нестандартно мыслящим молодым хореографам заявить о себе.

Смотрите прямую трансляцию 28 октября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.