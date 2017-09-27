"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Простоквашино"

Фото: кадр из мультфильма "Простоквашино"

30 новых эпизодов популярного мультсериала "Простоквашино" выпустит киностудия "Союзмультфильм", сообщает ТАСС.

Серии будут длиться 6,5 минуты, первые эпизоды можно будут увидеть уже в 2018 году.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, зрители снова встретятся с любимыми персонажами. Стилистика будет похожа на прежнюю, однако сюжеты станут более современными. Кроме того, в мультфильме появятся новые герои.

Красочные мультфильмы о приключениях городского мальчика по прозвищу Дядя Федор, кота Матроскина и пса Шарика появились в 1978 году. Истории создавались по мотивам повести Эдуарда Успенского.

Ранее сообщалось, что "Союзмультфильм" планирует снять также продолжение "Попугая Кеши".